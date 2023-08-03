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Цієї ночі ворог випустив по території України 15 "Шахедів" з північного напрямку

Сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

Цієї ночі ворог випустив по території України 15 "Шахедів" з північного напрямку
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Північ"

Уночі 3 серпня противник атакував з північного напрямку (Брянської області РФ) ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів".

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.  

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищені", – йдеться у повідомленні.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 25 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також за добу 2 серпня протиповітряна оборона знищила сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Раніше в КМВА повідомили, що уночі 3 серпня Київ пережив восьму поспіль атаку "Шахедами". Сили і засоби ППО виявили та знищили на підльоті до столиці майже півтора десятка повітряних цілей.

Нічна повітряна тривога у Києві тривала рівно 3 години, вона стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення. Обійшлося без жертв та руйнувань.

 

 

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