Цієї ночі ворог випустив по території України 15 "Шахедів" з північного напрямку

Уночі 3 серпня противник атакував з північного напрямку (Брянської області РФ) ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів".

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищені", – йдеться у повідомленні.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 25 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також за добу 2 серпня протиповітряна оборона знищила сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше в КМВА повідомили, що уночі 3 серпня Київ пережив восьму поспіль атаку "Шахедами". Сили і засоби ППО виявили та знищили на підльоті до столиці майже півтора десятка повітряних цілей.

Нічна повітряна тривога у Києві тривала рівно 3 години, вона стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення. Обійшлося без жертв та руйнувань.