Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора Збройні сили знищили 620 окупантів, 7 танків та 2 засоби ППО ворога

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

Учора Збройні сили знищили 620 окупантів, 7 танків та 2 засоби ППО ворога
Фото: EPA/UPG

Генштаб ЗСУ оприлюднив у Facebook дані щодо втрат російських окупаційних військ за минулу добу, 2 серпня, та за 526 днів повномасштабної війни.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 247 850 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 224 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 234 (+21) од,
  • артилерійських систем – 4 892 (+26) од,
  • РСЗВ – 704 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 465 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 077 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1 347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 372 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 721 (+3).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, учора до лікарні інтенсивної терапії у захопленому Маріуполі росіяни завезли вісім автобусів із важкопораненими окупантами із Запорізької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies