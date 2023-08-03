Учора Збройні сили знищили 620 окупантів, 7 танків та 2 засоби ППО ворога

Генштаб ЗСУ оприлюднив у Facebook дані щодо втрат російських окупаційних військ за минулу добу, 2 серпня, та за 526 днів повномасштабної війни.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 247 850 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 224 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 234 (+21) од,
- артилерійських систем – 4 892 (+26) од,
- РСЗВ – 704 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 465 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 077 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1 347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 372 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 721 (+3).
Нагадаємо, учора до лікарні інтенсивної терапії у захопленому Маріуполі росіяни завезли вісім автобусів із важкопораненими окупантами із Запорізької області.