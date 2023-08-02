Голову однієї з сільрад Київщини підозрюють у розтраті під час купівлі генераторів

Підозрюваний схвалив оплату грошей за генератори, котрі не відповідають специфікації товару.

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури повідомили про підозру одному із голів сільрад Київської області за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що підозрюваний, зловживаючи своїми службовими обов’язками, уклав договір з товариством на поставку дизельних генераторів. Втім, компанія поставила генератори, які не відповідають специфікації товару.

Після цього підозрюваний підписав видаткові накладні, котрі стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

Наразі прокуратура подала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також про відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, раніше суд задовольнив позов Львівської обласної прокуратури до приватного товариства, і повернув державі пам’ятку архітектури національного значення XVII століття у Старому Селі біля Львова.