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Голову однієї з сільрад Київщини підозрюють у розтраті під час купівлі генераторів

Підозрюваний схвалив оплату грошей за генератори, котрі не відповідають специфікації товару.

Голову однієї з сільрад Київщини підозрюють у розтраті під час купівлі генераторів
Фото: Пресслужба Київської обласної прокуратури

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури повідомили про підозру одному із голів сільрад Київської області за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що підозрюваний, зловживаючи своїми службовими обов’язками, уклав договір з товариством на поставку дизельних генераторів. Втім, компанія поставила генератори, які не відповідають специфікації товару.  

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Після цього підозрюваний підписав видаткові накладні, котрі стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

Наразі прокуратура подала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також про відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, раніше суд задовольнив позов Львівської обласної прокуратури до приватного товариства, і повернув державі пам’ятку архітектури національного значення XVII століття у Старому Селі біля Львова.

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