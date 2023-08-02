Британські партнери надаватимуть свою експертну підтримку в процесі відбудови України.

У Польщі відбулося засідання українсько-британської Робочої групи з інфраструктури. На ньому підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури, Агентством відновлення, Департаментом з інфраструктури та проєктів Великої Британії, Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури, з питань розвитку громад і територій Олександр Кубраков, британські партнери надаватимуть свою експертну підтримку в процесі відбудови України.

Британську делегацію очолила міністерка з питань бізнесу та торгівлі Великої Британії Нусрат Гані.

На зустрічі обговорили конкретні проєкти відбудови - як відомо, Британія долучилася до відновлення Київщини та Харкова. Зокрема, Департамент гарантування експортних кредитів британського уряду фінансує відбудову шести мостів у Київській області. Завдяки системі DREAM міжнародні партнери зможуть відстежувати весь цикл втілення проєктів.

Також на зустрічі йшлося про страхування ризиків, адже Великобританія має великий досвід у сфері страхування.

Кубраков також повідомив, що в межах роботи нового генерального плану Харкова провели зустріч із архітектурною компанією Arup.

Крім того, про посилення енергетичної безпеки громад говорили із представниками компанії Tetra Tech UK (йдеться про розвиток проєктів когенерації та спільну роботу над модернізацією систем централізованого теплопостачання). Із архітектурним бюро Zaha Hadid Architects та корпорацією Bechtel українська сторона обговорила реалізацію спільних інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія розробляє механізм страхування від повʼязаних із війною ризиків, щоб переконати бізнес брати участь у відновленні України. Таким чином вона сподівається симулювати інвестиційні, технологічні, енергетичні та оборонні фірми підтримати відбудову.

Тим часом Президент Зеленський закликав українських послів шукати більше інвестицій для регіонів, які потребують відновлення.