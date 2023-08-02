Британська оборонна компанія, яку Зеленський запрошував до України, назбирала рекордну кількість невиконаних замовлень

Британська оборонна компанія BAE Systems, яка виготовляє підводні човни, винищувачі, бойові машини тощо, оприлюднила підсумки своєї роботи у першому півріччі 2023 року.

Про це йдеться на сайті компанії.

Відповідно до даних BAE Systems, компанія фіксує рекордну кількість невиконаних замовлень - на 66,2 млрд фунтів стерлінгів. Лише за пів року обсяг замовлень зріс на 21,21 млрд фунтів.

Продаж продукції збільшився за цей час на 11%, доходи сягнули 1,3 млрд фунтів.

Серед останніх замовлень - атомні підводні човни для Австралії, удосконалення винищувачів для британського Міноборони, виробництво БМП для Чехії, винищувачі Typhoon для збройних сил Катару та ін.

Фінансовий директор групи Бред Грів заявив, що завдяки рекордному пакету замовлень компанія розраховує на підвищення рівня продажу та доходів компанії.

Нагадаємо, навесні Президент Зеленський провів розмову із представниками британської оборонної компанії BAE Systems. Сторони обговорили локалізацію виробництва в Україні та домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в нашій державі, а згодом - і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.

Згодом стало відомо, що Київ веде переговори з компаніями з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо виробництва зброї в Україні.