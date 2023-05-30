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Зеленський обговорив відкриття в Україні заводу виробника танків Challenger

Сторони домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні.

Зеленський обговорив відкриття в Україні заводу виробника танків Challenger
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 30 травня, провів розмову із представниками британської оборонної компанії BAE Systems. 

Про це повідомляється на сторінці президента України у Facebook.

Розмову Зеленський провів із виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром.

"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом - і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії", - повідомив президент.

Він заявив, що Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems.

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BAE Systems - це найбільша оборонна компанія Великої Британії. За обсягом продажів продукції військового призначення (на яку припадає 96% виручки) компанія 2021 року посідала 7-ме місце у світі.

Компанія займається виробництвом винищувачів Eurofighter Typhoon, McDonnell Douglas AV-8B Harrier II та Panavia Tornado.Також вона виробляє танки Challenger 2, бойові машини  піхоти CV90 і Bradley, САУ Archer і М777. 

Нагадаємо, що надані Великою Британією далекобійні ракети Storm Shadow демонструють на полі бою стовідсотковий результат.

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