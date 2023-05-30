Переселенець з Донбасу проведе 15 років за ґратами за “злив” ворогу інформації про оборону північних рубежів України

Злочинцем є неодноразово засуджений мешканець Сєвєродонецька, який раніше відбував покарання за крадіжку та розбій. Декілька років тому рецидивіст переїхав на Чернігівщину як переселенець зі сходу України.

Переселенець з Донбасу, який останні роки мешкав на Чернігівщині, проведе 15 років за ґратами за “злив” ворогу інформації про оборону північних рубежів України.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще одного російського агента, який збирав розвіддані про оборону прикордонних районів Чернігівської області. За даними слідства, ворога цікавили місця базування підрозділів СБУ, Збройних Сил України, Держприкордонслужби, поліції і ДСНС. Також ворожий агент планував передати своєму російському «куратору» локації однієї з районних лікарень і місцевої військово-цивільної адміністрації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому до 3 тис. грн на банківську картку.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у жовтні минулого року. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років ув’язнення.

Як встановили слідчі, злочинцем є неодноразово засуджений мешканець Сєвєродонецька, який раніше відбував покарання за крадіжку та розбій.

Декілька років тому рецидивіст переїхав на Чернігівщину як переселенець зі сходу України.

На початку повномасштабного вторгнення його завербував представник російської спецслужби, який надав агенту оперативний псевдонім «Тор» і визначив завдання розвідувально-підривної діяльності.

За вказівкою агресора їхній поплічник фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах.

Потім ці відомості переправляв російській спецслужбі через месенджер.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, мешканець Херсонщини, який “здавав” окупантам проукраїнських громадян, проведе 15 років за ґратами. Користуючись наданою ним інформацією, російські військові проводили обшуки, застосовували до потерпілих психологічний та фізичний тиск.