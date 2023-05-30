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Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим

У тексті його дисертації знайшли часткові збіги з іншими роботами.

Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Сергій Бабак
Фото: Анна Стешенко

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак офіційно відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук.

Про це він повідомив у Telegram.

Бабак нагадав слова українського філософа Володимира Єрмоленка про те, що "в суспільстві панує лицемірство, марнославство, прагнення вивищитися над іншими".

"Це як ярмарок марнославства, де мета - не стати кращим, а пересвідчитися, що мене вважають кращим за інших. Так і у нас: формалізовані наукові ступені часто є «необхідним аксесуаром» і не відображають внутрішньої суті науковця. Науковця, в першу чергу, визначають якість, цитованість наукових праць та впроваджені наукові розробки, а не формалізований диплом. Формування нової культури в суспільстві варто починати з відмови від старої. Це стосується і питань академічної доброчесності", - написав він.

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Бабак розповів, що місяць тому віддав на перевірку текст своєї докторської дисертації. Декілька експертиз показали, що там є часткові збіги тексту з іншими роботами.

"Хоча їх всі можна пояснити, формально це є порушенням. А через те, що наша задача - сформувати нову культуру академічної доброчесності, будемо відмовлятися від старої. І потрібно починати з себе. Тому вчора я офіційно відмовився від наукового ступеню доктора технічних наук", - зазначив голова парламентського комітету.

"Наступний крок - закон «Про академічну доброчесність», який зараз на стадії обговорення і доопрацювання.

Спільними зусиллями очистимось і в цій сфері", - додав Бабак.

Нагадаємо, сьогодні уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Першим його випробував міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Лісового призначили міністром освіти і науки в березні цього року. Він очолив міністерство після Сергія Шкарлета, призначеного міністром мінімальною кількістю голосів у грудні 2020-го. Протести через Шкарлета почалися ще до його призначення – через скандал із плагіатом. У червні 2020, коли він був лише претендентом, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Не минуло й доби після того, як міністро став Лісовий, зʼявилась інформація щодо можливого плагіату в його кандидатській. Лісовий заяив, що подав дисертацію на перевірку до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, а в разі виявлення порушень – відмовиться від наукового ступеня.

У інтервʼю LB.ua Лісовий розповідав, що саме МОН хоче змінити, аби сформувати нову культуру доброчесності.

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