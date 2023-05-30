Уранці росіяни обстріляли з артилерії Кізомис на Херсонщині: поранена літня жінка

Уранці 30 травня російське військо вчоргове вдарило по селу Кізомис Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російська армія вкотре била з артилерії по Кізомису. Через ранковий обстріл постраждала 84-річна жінка, котра на момент атаки знаходилася на подвір'ї власного будинку”, – йдеться у повідомленні.

Поранену госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини. Нині лікарі надають їй необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 52 рази стріляв по Херсонській області, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії та БпЛА. По Херсону окупанти били 10 разів (50 снарядів). Внаслідок збройної агресії ворога загинула людина.