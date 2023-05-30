​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
ГоловнаСуспільствоВійна

Уранці росіяни обстріляли з артилерії Кізомис на Херсонщині: поранена літня жінка

Постраждалу госпіталізували.

Уранці росіяни обстріляли з артилерії Кізомис на Херсонщині: поранена літня жінка
Росіяни регулярно обстрілюють село Кізомис на Херсонщині. Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Уранці 30 травня російське військо вчоргове вдарило по селу Кізомис Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російська армія вкотре била з артилерії по Кізомису. Через ранковий обстріл постраждала 84-річна жінка, котра на момент атаки знаходилася на подвір'ї власного будинку”, – йдеться у повідомленні.

Поранену госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини. Нині лікарі надають їй необхідну меддопомогу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, за минулу добу ворог 52 рази стріляв по Херсонській області, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії та БпЛА. По Херсону окупанти били 10 разів (50 снарядів). Внаслідок збройної агресії ворога загинула людина. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies