Головне за ніч та ранок. Вівторок, 30 травня

Сімнадцята в травні нічна атака на Київ, 27 відбитих ворожих атак на сході, 29 знищених ударних БпЛА, втрати окупантів, "атака безпілотників" на Москву.

Унаслідок нічної ворожої атаки на столицю серйозно постраждала багатоповерхівка в Голосіївському районі.

У ніч на 30 травня з 23:30 до 4:30 тривала ворожа атака безпілотниками “Shahed-136/131”. Майже всі ударні дрони знищені на підступах до столиці і в небі над Києвом, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

Уночі 30 травня РФ здійснила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.

За даними місцевої влади, вибухи лунали в Дніпровському, Дарницькому, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Печерському районах.

За даними поліції станом на 9:24, у столиці поранень зазнали девʼятеро мирних мешканців, одна людина – 33-річна жінка – загинула. У Київській області поранених пʼятеро.

Унаслідок ворожої атаки на території області пошкоджені житлові приватні та багатоквартирні будинки та автомобілі. В одному з районів виникла пожежа в багатоповерхівці, яку згодом локалізували силами ДСНС.

У МВС України уточнюють, що надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 27 ворожих атак.

Минулої доби Російська Федерація завдала двох масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Вчора вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет були знищені.

Загалом минулої доби противник завдав 62 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу інфраструктуру.

Наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби, 29 травня, наші оборонці ліквідували близько 410 російських окупантів та багато ворожої військової техніки. З початку широкомасштабної війни армія ворога втратила вбитими близько 207 440 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Минулої доби ворог із використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранені 11 мирних жителів

Ворог намагався наступати на Куп’янському напрямку, але із втратами відступив.

У Росії вранці 30 травня заявили про "атаку безпілотників" на Москву. Місцева влада заявила про збиття пʼяти літальних апаратів на підльоті до російської столиці.

Мер міста Собянін визнав, що деякі будівлі зазнали пошкоджень. За його словами, "незначних". Із міркувань безпеки на час роботи служб з декількох підʼїздів будинків, куди влучили, проводять евакуацію. Також відомо, що перекрито рух вулицею Удальцова, неподалік там розташований елітний російський виш – московський інститут міжнародних відносин.

Москвичі, певне, думали, що бачитимуть війну лише в своїх телевізорах. А вона вже стукає у двері…

Хто стоїть за цією атакою, вчиненою після щоденних повітряних нападів росіян на Україну, невідомо. Росія традиційно звинувачує Україну і стверджує, що загалом збила понад 30 апаратів.

Нагадаємо, це вже не перша атака безпілотників, про яку заявляє Москва. Удень 3 травня російська влада офіційно повідомила про атаку двох безпілотників на Кремль. Росіяни зразу ж оголосили це "терактом" і замахом на свого президента.

Україна категорично відкинула спроби Росії покласти на неї відповідальність за "атаку".

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