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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранені 11 мирних жителів

Ворог намагався наступати на Куп’янському напрямку, але відступив із втратами. 

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранені 11 мирних жителів
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби 29 травня ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по селищу Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

У селі Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка. У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджений елеватор та зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.

На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами.

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Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

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