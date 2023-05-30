Військові витрати Росії у 2022-му зросли майже на 10%

Військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до 86,4 мільярда доларів США.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

За оцінками інституції, це становить 4,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

“Справжні військові витрати Росії є дуже невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, та відсутність прозорості”, − зазначає видання.

У міністерстві зазначають, що Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення у травні 2022 року. “Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на російські державні фінанси”, − додають британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eaCxhqqdud — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 30, 2023

Нагадаємо, британський аналітичний центр "Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень" вважає, що поширені уявлення про слабкість російської армії в деяких випадках або застаріли, або помилкові. Російські військові змінили спосіб ведення бойових дій за 15 місяців війни і адаптовують зброю.