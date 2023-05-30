Унаслідок учорашніх обстрілів Херсонської області загинула людина

За минулу добу ворог 52 рази стріляв по Херсонській області, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії та БпЛА.

По Херсону окупанти били 10 разів (50 снарядів). Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула", – зазначив він.

З деокупованої території області евакуювали ще 100 осіб.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, громадяни Білорусі допомагають російським загарбникам та будують фортифікаційні споруди у тимчасово окупованих Херсонській області та Маріуполі. Оскільки мешканці окупованої частини України не хочуть працювати на загарбників, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі.