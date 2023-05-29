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Оборонні споруди на окупованій Херсонщині будують білоруси, - ЦНС

Ще одна бригада займалась демонтажем будівель у Маріуполі.

Оборонні споруди на окупованій Херсонщині будують білоруси, - ЦНС
Фото: змі окупантів

Громадяни Білорусі допомагають російським загарбникам та будують фортифікаційні споруди у тимчасово окупованих Херсонській області та Маріуполі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Оскільки мешканці окупованої частини України не хочуть працювати на загарбників, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, група громадян Білорусі залучалась до побудови фортифікаційних споруд на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ще одна бригада займалась демонтажем зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.

"У зв’язку зі складною економічною ситуацією та ростом безробіття в Білорусі, все більше її громадян їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці", - пояснили у ЦНС.

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Нагадаємо, що Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких Росія примусово вивозила з окупованих територій.

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