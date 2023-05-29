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Домашній арешт митрополита Павла продовжили до 1 липня

Митрополита УПЦ МП зобов'язали носити браслет. 

Домашній арешт митрополита Павла продовжили до 1 липня
Фото: Суспільне

Суд продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебідю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня.

Про це повідомляє Суспільне.

Згідно з повідомленням, Соломʼянський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора продовжити домашній арешт митрополита до 1 липня із зобов’язанням носити браслет.

Прокурори просили продовжити запобіжний захід, адже досудове розслідування за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ та приниженні громадян через релігійні переконання триває, а Петро Лебідь може впливати на свідків.

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Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

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