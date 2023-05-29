У Повітряних силах не виключили, що атаку на Київ ворог здійснив балістичними ракетами

За попередніми даними, для денної атаки на Київ ворог використав ракети балістичного типу.

За наявною станом на 12:36 інформацією, всі були збиті протиповітряною обороною. Влучань по столиці немає, йдеться у повідомленні КМВА.

"Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику – після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно силами і засобами нашої ППО", – заявив керівник КМВА Сергій Попко.

Про ймовірність використання саме балістичних ракет повідомив і речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Повітряна тривога була оголошена, і фактично невеликий термін часу знадобився, для того щоби завдати перші удари. Це говорить про те, що було застосовано озброєння – ракети, які летять по балістичній траєкторія. Попередньо – це були «Іскандери»". «Іскандери» є різних модифікацій. Є «Іскандер-М» – це балістична ракета, є «Іскандер-К» – крилата, – сказав він у ефірі телемарафону.

Ігнат додав, що ракети випускали з наземних установок.

Також не виключено, що це були були С300 чи С400. Точний тип зброї зʼясовується.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні три випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. У області в одному із районів внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає.