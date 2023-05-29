Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
У Тальному сотні людей прощалися з нацгвардійцем Бондаренком, якого насмерть збили на блокпосту у Києві
У Тальному сотні людей прощалися з нацгвардійцем Бондаренком, якого насмерть збили на блокпосту у Києві
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
На Київщині мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході
На Київщині мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
ГоловнаСуспільствоВійна

У Повітряних силах не виключили, що атаку на Київ ворог здійснив балістичними ракетами

Ймовірно, це були "іскандери". 

У Повітряних силах не виключили, що атаку на Київ ворог здійснив балістичними ракетами

За попередніми даними, для денної атаки на Київ ворог використав ракети балістичного типу. 

За наявною станом на 12:36 інформацією, всі були збиті протиповітряною обороною. Влучань по столиці немає, йдеться у повідомленні КМВА. 

"Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику – після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно силами і засобами нашої ППО", – заявив керівник КМВА Сергій Попко.

Про ймовірність використання саме балістичних ракет повідомив і речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Повітряна тривога була оголошена, і фактично невеликий термін часу знадобився, для того щоби завдати перші удари. Це говорить про те, що було застосовано озброєння – ракети, які летять по балістичній траєкторія. Попередньо – це були «Іскандери»". «Іскандери» є різних модифікацій. Є «Іскандер-М» – це балістична ракета, є «Іскандер-К» – крилата, – сказав він у ефірі телемарафону.

Ігнат додав, що ракети випускали з наземних установок. 

Також не виключено, що це були були С300 чи С400. Точний тип зброї зʼясовується. 

Нагадаємо, у Києві зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні три випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. У області в одному із районів внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies