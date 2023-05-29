У Львівській області уночі збили ракету, в Хмельницькій є влучання, – ОВА

Уночі ворог атакував Київську область безпілотниками та ракетами. Працювала ППО. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків є пошкодження декількох приватних будинків та інших споруд (паркан, гараж, ангар). В одному з будинків була невелика пожежа. Уламки пошкодили одну квартиру в багатоповерховому будинку – вибито скло та конструкція балкону. Крім цього, в одному з навчальних закладів вибиті вікна в гуртожитку та навчальному приміщенні. Інформація уточнюється, оперативні групи продовжують роботу, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Львівській сили ППО вночі над територією Золочівського району збили одну крилату ракету. Внаслідок падіння уламків згоріла господарська будівля та трактор. Постраждалих немає. На місці падіння уламків виникла вирва.

Уночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельницької області. Один з них – військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу пʼять літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються.

У Чернігівській за добу було шість обстрілів. Із мінометів та артилерії окупанти били по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без жертв та руйнувань.

У Кіровоградській уночі збили "шахед", уламками пошкоджена покрівля житлового будинку в Новоукраїнському районі. Пошкоджено залізничне полотно. Попередньо – без загиблих та травмованих.

У Полтавській вночі сили ППО збили дві ракети та БпЛА. Станом на ранок повідомлення про руйнування не надходили.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань. Уночі і зранку ворог здійснив 10 обстрілів (63 вибухів). З території РФ обстріляли зі ствольної артилерії Глухів. Пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, шкільний стадіон, легковий автомобіль. У Середино-Будській громаді: 17 вибухів (ствольна артилерія) та обстріл з мінометів (10 вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок та газову трубу вуличного побутового газопроводу. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Запорізькій протягом доби ворог завдав 93 ударів по 20 населених пунктах. Були артобстріли по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах, ракетними системами залпового вогню били по Степногірську, Малинівці, Темирівці, атакували з БпЛА по Ольгівському. На щастя, людей не зачепило. Додалося 11 нових руйнувань приватних будинків та іншого майна місцевих жителів.

У Дніпропетровській учора вдень ворог вдарив артилерією пр Нікопольському району. Дісталося Мирівській громаді. А надвечір з дрона-камікадзе агресор атакував Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

У Луганській росіяни продовжують відкривати вогонь по наших селах та позиціях Збройних Сил. З авіації вдарили по Білогорівці. За добу противник здійснив 90 обстрілів (429 снарядів). У так званій лнр відзначають вкрай низькі темпи паспортизації серед літніх людей. Як повідомлялося раніше, для підвищення цих показників впровадили виїзні мобільні бригади та волонтерів, які адресно оформлюють всі необхідні документи.

У Харківській протягом доби ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області. На Слобожанському напрямку противник протягом минулої доби завдав авіаційних ударів у районах Плетенівки та Вовчанських Хуторів. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки. На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове. Минулої ночі у Богуславці Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. У Кучерівці Куп'янського району внаслідок артилерійського обстрілу поранення зазнала жінка 73 років.

У Донецькій росіяни за добу здійснили 31 обстріл девʼяти населених пунтків: Карлівки, Часового Яру, Ясногірки, Великої Новосілки, Південного, Скудного, Новоочеретуватого, Авдіївки, Курахова. Пошкоджено три житлових будинки. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Уночі над Одеською областю знищено дрон-камікадзе типу “Shahed-131/136”.Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

У Миколаївській під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Три з них знищено в небі над Миколаївщиною. Сьогодні зранку ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора ворожого обстрілу зазнало Очаків Очаківської громади, внаслідок чого відбулося займання на відкритій території берегової лінії. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Ввечері зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 61 обстріл (300 снарядів), з них по Херсону – шість обстрілів (26 снарядів). Окупанти поцілили у райони 23 населених пунктів області; територію і будівлю лікарні та заводу у Бериславському районі. Внаслідок ворожого артобстрілу Херсона поранень зазнала 86-літня жінка.

Близько 11 години 29 травня Росія знову вдарила по Києву і області.