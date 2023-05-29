Над Полтавщиною сили ППО збили дві ворожі ракети та безпілотник

Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило.

У Полтавській області під час нічної атаки росіян працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Звуки, які могли чути вночі, – робота ППО. В небі над нашою областю протиповітряна оборона збила дві ракети й БпЛА", - написав він у Telegram.

Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило.

Нагадаємо, вночі Росія випустила проти українців до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 35 ударних дронів.

Ракети запустили з з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря, а безпілотники – з північного та південного напрямків.

Сили та засоби повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 67 повітряних цілей.