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У Львівській області через уламки ракети згоріли трактор і господарська будівля

На щастя, минулося без поранених. 

У Львівській області через уламки російської ракети згоріла деревʼяна господарська будівля та трактор.

Постраждалих немає. Про це голова ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram.

"Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з ПвК «Захід» вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва", – зазначив він.

Фото: ДСНС у Telegram

Фото: ДСНС у Telegram

Попереднього разу ворог атакував Львівську область у ніч на 25 травня. ППО збила 10 БпЛА, влучань не було. 

Цієї ночі росіяни атакували ракетами та ударними безпілотниками. ППО збила близько 40 ворожих цілей, що мали вдарити по Києву. Влучань у столиці немає. Вибухи ППО лунали також у Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській та Одеській областях. 

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