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ППО збила понад 40 ракет і БпЛА, що мали вночі вдарити по Києву

Влучань по місту захисники не допустили. 

ППО збила понад 40 ракет і БпЛА, що мали вночі вдарити по Києву
Збита ракета над Києвом
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

У ніч на 29 травня, лише через 18 годин після попереднього нападу, Росія вчинила ще одну атаку на Київ. Уже пʼятнадцяту за травень.

Ворог випустив ударні безпілотники Shahed та майже одночасно – крилаті ракети, запущені з Каспію з літаків. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено! Дякуємо протиповітряній обороні за відмінну роботу! В результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються", – зазначив він.

Мер міста Віталій Кличко додав, що повідомлення про вибухи надходили з Подільського, Голосіївського та Святошинського районів. 

"Дякуємо нашим силам ППО за філігранну роботу! Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих. Орки біснуються, ми – стоїмо! Віримо в ЗСУ! Шануємо наших захисників!" – зазначив він. 

Нагадаємо, що у ніч на 28 травня, тобто на День Києва, ворог атакував українську столицю безпілотниками. Це була наймасованіша атака баражуючими боєприпасами за час війни. Окупанти випустили 59 "шахедів". 

У Києві влучань не було, але через збиті уламки в Голосіївському районі загинула людина, були і травмовані. 

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