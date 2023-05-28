Ракети Storm Shadow демонструють на полі бою стовідсотковий результат, – Резніков

Україна веде переговори з країнами, які мають цю зброю.

Надані Великою Британією далекобійні ракети Storm Shadow демонструють на полі бою стовідсотковий результат.

Про це повідомив в ефірі телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я можу сказати, що зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% – влучні ураження по цілях, визначених Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативна", – зазначив міністр.

Резніков додав, що наразі Україна веде переговори з усіма країнами, які мають аналогічні далекобійні ракети. Він також наголосив, що на зиму необхідно зміцнити протиповітряну оборону.

“Нам треба прикривати всі великі агломерації – не тільки Київ, а й Харків, і Дніпро, і Одесу, і Львів, і Запоріжжя, і розширювати цю мапу, щоб все українське небо було безпечним. Мова йде не про якусь систему, а про кількість цих систем, які будуть забезпечені ракетами відповідно", – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, 11 травня міністр оборони Бен Воллес підтвердив надання Великою Британією Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Storm Shadow – крилата авіаракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Має дальність понад 250 км, або 155 миль, що лише трохи менше, ніж легендарні американські ATACMS. Ці ракети здатні вразити російські позиції глибоко на сході України.