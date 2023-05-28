У Бєлгородській області зібрана важлива інформація, - ГУР
У Бєлгородській області зібрана важлива інформація, - ГУР
​Похід у Росію. Далі буде
​Похід у Росію. Далі буде
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракети Storm Shadow демонструють на полі бою стовідсотковий результат, – Резніков

Україна веде переговори з країнами, які мають цю зброю.

Ракети Storm Shadow демонструють на полі бою стовідсотковий результат, – Резніков
Крилаті ракети Storm Shadow
Фото: Аrmyinform

Надані Великою Британією далекобійні ракети Storm Shadow демонструють на полі бою стовідсотковий результат.

Про це повідомив в ефірі телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я можу сказати, що зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% – влучні ураження по цілях, визначених Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативна", – зазначив міністр.

Резніков додав, що наразі Україна веде переговори з усіма країнами, які мають аналогічні далекобійні ракети. Він також наголосив, що на зиму необхідно зміцнити протиповітряну оборону.

“Нам треба прикривати всі великі агломерації – не тільки Київ, а й Харків, і Дніпро, і Одесу, і Львів, і Запоріжжя, і розширювати цю мапу, щоб все українське небо було безпечним. Мова йде не про якусь систему, а про кількість цих систем, які будуть забезпечені ракетами відповідно", – сказав міністр оборони.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, 11 травня міністр оборони Бен Воллес підтвердив надання Великою Британією Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Storm Shadow – крилата авіаракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Має дальність понад 250 км, або 155 миль, що лише трохи менше, ніж легендарні американські ATACMS. Ці ракети здатні вразити російські позиції глибоко на сході України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies