Цієї ночі внаслідок російської атаки дронами на Київ постраждав працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив під час телемарафону мер столиці Віталій Кличко.

"Рятувальника служби ДСНС під час виконування своїх обов'язків завалило плитами. Однак лікарі говорять, що все під контролем", – повідомив мер.

Фото: КМВА

За його словами, майже всі повітряні цілі, що запустила Російська Федерація сьогодні вночі на столицю, були збиті. Уламками вже збитих "Шахедів" були пошкоджені автівки та дахи житлових будинків в деяких районах Києва.

"На жаль і нас є втрати. Одна людина загинула. Двоє людей зараз знаходяться в лікарні, одна з них жінка, знаходиться в реанімації", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, вночі 28 травня Київ пережив 14 повітряний напад росіян від початку травня. У Голосіївському районі уламки збитих дронів влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ, виникла пожежа на території одного з будівництв, загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. У Печерському районі внаслідок падіння уламків дрону загорівся дах будинку. У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.