​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
У Бєлгородській області зібрана важлива інформація, - ГУР
У Бєлгородській області зібрана важлива інформація, - ГУР
​Похід у Росію. Далі буде
​Похід у Росію. Далі буде
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Унаслідок нічної атаки дронами у Києві постраждав рятувальник

Наразі він перебуває у лікарні.

​Унаслідок нічної атаки дронами у Києві постраждав рятувальник
Наслідки падіння уламків дронів у Печерському районі
Фото: КМВА

Цієї ночі внаслідок російської атаки дронами на Київ постраждав працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив під час телемарафону мер столиці Віталій Кличко.

"Рятувальника служби ДСНС під час виконування своїх обов'язків завалило плитами. Однак лікарі говорять, що все під контролем", – повідомив мер.

Фото: КМВА

За його словами, майже всі повітряні цілі, що запустила Російська Федерація сьогодні вночі на столицю, були збиті. Уламками вже збитих "Шахедів" були пошкоджені автівки та дахи житлових будинків в деяких районах Києва.

"На жаль і нас є втрати. Одна людина загинула. Двоє людей зараз знаходяться в лікарні, одна з них жінка, знаходиться в реанімації", – повідомив Кличко.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, вночі 28 травня Київ пережив 14 повітряний напад росіян від початку травня. У Голосіївському районі уламки збитих дронів влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ, виникла пожежа на території одного з будівництв, загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. У Печерському районі внаслідок падіння уламків дрону загорівся дах будинку. У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies