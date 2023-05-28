Найбільше обстрілів у прикордонні припадає по території Сумщини, - ДПСУ

Протягом квітня їх було близько 450.

З початку травня було понад 500 обстрілів Чернігівської, Сумської, Харківської областей, які здійснювались з території Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«По кордону з Росією ситуація фактично змін не зазнала. Ворог, на жаль, щоденно продовжує обстрілювати українське прикордоння. Протягом минулої доби наші прикордонні наряди зафіксували понад 20 обстрілів в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Наприклад, загалом з початку місяця таких обстрілів вже було понад 500. Протягом квітня – дещо менше, близько 450. Найбільше обстрілів припадає по території Сумщини», – cказав речник.

Нагадаємо, що на Сумщині вночі та зранку 28 травня ворогом здійснено 8 обстрілів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади. У Краснопільській громаді внаслідок скидання КАБ вибухом пошкоджено 11 приватних домоволодінь та ЛЕП.