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Найбільше обстрілів у прикордонні припадає по території Сумщини, - ДПСУ

Протягом квітня їх було близько 450.

Найбільше обстрілів у прикордонні припадає по території Сумщини, - ДПСУ
Фото: Дмитро Живицький

З початку травня було понад 500 обстрілів Чернігівської, Сумської, Харківської областей, які здійснювались з території Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«По кордону з Росією ситуація фактично змін не зазнала. Ворог, на жаль, щоденно продовжує обстрілювати українське прикордоння. Протягом минулої доби наші прикордонні наряди зафіксували понад 20 обстрілів в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Наприклад, загалом з початку місяця таких обстрілів вже було понад 500. Протягом квітня – дещо менше, близько 450. Найбільше обстрілів припадає по території Сумщини», – cказав речник.

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Нагадаємо, що на Сумщині вночі та зранку 28 травня ворогом здійснено 8 обстрілів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади. У Краснопільській громаді внаслідок скидання КАБ вибухом пошкоджено 11 приватних домоволодінь та ЛЕП.

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