В Обухові Київської області 18-річний мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході, госпіталізовані п’ятеро: водій та пасажир мотоцикла та троє пішоходів.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Телеграмі.

"18-річний кермувальник Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям", - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 21 липня суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він насмерть збив у Києві нацгвардійця Вадима Бондаренка.