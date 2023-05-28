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На Київщині мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході

Водій Yamaha проігнорував червоне світло.

На Київщині мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході
Фото: Андрій Нєбитов

В Обухові Київської області 18-річний мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході, госпіталізовані п’ятеро: водій та пасажир мотоцикла та троє пішоходів.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Телеграмі.

"18-річний кермувальник Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям", - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

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Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 21 липня суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він насмерть збив у Києві нацгвардійця Вадима Бондаренка.

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