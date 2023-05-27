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У Камеруні унаслідок зіткнення автобусу і вантажівки загинули 19 людей

Поліція називає причиною аварії необережне водіння.

У Камеруні унаслідок зіткнення автобусу і вантажівки загинули 19 людей

У Камеруні унаслідок зіткнення пасажирського автобусу з вантажівкою загинули щонайменше 19 людей.

Про це пише Associated Press з посиланням на уряд країни.

Автобус прямував до південного міста Есека, коли водій не впорався з керуванням і врізався у “велику вантажівку”, яка перевозила пісок. Більшість пасажирів загинули на місці.

Аварія сталася на дорозі Дуала-Едеа поблизу поліцейського контрольно-пропускного пункту, постраждалих доставили до лікарень столиці.

За даними державного телебачення Камеруну, поліція вважає, що аварія сталася через необережне водіння та почала розслідування.

Фото: Укрінформ

Дорожньо-транспортні пригоди у Камеруні поширені. Щорічно у центральноафриканській країні у ДТП гине близько 1500 людей.

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Нагадаємо, на початку травня у Єгипні після зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 14 людей і 25 отримали поранення.

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