Олімпійський комітет Росії заборонив своїм спортсменам підписувати декларації для допуску до турнірів

Без неї шлях на Олімпіаду-2024 – замовлено.

Олімпійський комітет Росії (ОКР) вважає неприпустимим підписання російськими спортсменам будь-яких декларацій для допуску до міжнародних стартів.

"Сьогодні провели засідання виконкому Олімпійського комітету Росії. Обмінялися думками з колегами щодо наших спільних актуальних завдань. Головна з них – відновити справедливість. У тому числі, не тільки повернути спортсменів на міжнародні арени, але з прапором, гімном і іншими атрибутами команди Росії на Олімпійські ігри.

Продовжимо підтримувати тих наших спортсменів, які незаконно і безпідставно обмежені в участі в міжнародних стартах протягом останніх 15 місяців", - цетує президента ОКР Станіслава Позднякова xsport.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Учасники засідання висловили єдину позицію про неприпустимість підписання російськими спортсменами будь-яких декларацій чи інших заяв політичного характеру, які суперечать законодавству РФ.

Для нас це абсолютно неприйнятно. Будемо вести індивідуальну роботу з нашими спортивними федераціями про неприпустимість прийняття будь-яких пропозицій з боку міжнародних організацій, які суперечать олімпійської хартії", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти Позднякова і членів ОКР.