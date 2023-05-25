Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ГоловнаСпорт

Вайлдер заявив, що Усик ухиляється від бою з ним

Деонтей виклав свою версію.

Вайлдер заявив, що Усик ухиляється від бою з ним
Деонтей Вайлдер
Фото: EPA/UPG

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) звинуватив володаря титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) (20-0, 13 КО) в боягузтві.

За словами Вайлдера, Усик ухиляється від бою з ним.

"Я обома руками за цей бій, але він трохи боїться. Розумієте, про що я? Навіть не трохи, а дуже боїться. Я в цій справі довго і тому знаю багато речей. Я готовий прийняти цей бій в будь-який момент в будь-якому місці, як би там не було.

Я не ставлю дивних умов, як Ф'юрі. Я не вимагаю занадто багато, намагаючись влаштувати бій, - заявив Вайлдер в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

Підписуйтесь на наш Google News

"Кожен з нас повинен допомагати іншому заробляти на хліб. Не потрібно завищувати свою вартість і робити подібне лайно, оскільки ми всі ризикуємо своїми життями. Чорт забирай, дайте нам отримати шматочок чортового пирога!

І я завжди даю людям шматочок пирога. Ти ніколи не знаєш, що станеться на рингу. Але всі вони не такі, як я. Я дуже рідкісний", - скромно відзначив американець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies