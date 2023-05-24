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Зінченко та Мудрик - у топ-5 найкращих і найгірших трансферів сезону в АПЛ за версією GOAL

Обидва окупували 4 місце.

Британське видання GOAL склало список найкращих і найгірших трансферів сезону в АПЛ. У цих рейтингах знайшлося місце й українським футболістам.

Клуби Прем'єр-ліги витратили рекордні 2,8 млрд фунтів (3,5 млрд доларів) за два трансферні вікна сезону-2022/23. Проникливий трансферний бізнес "Арсеналу" допоміг "канонірам" до останніх турів боротися із "Манчестер Сіті" за чемпіонство.

Фото: goal.com

Наслідком чого стало потрапляння відразу двох гравців лондонського клубу у топ-5 найкращих переходів: Габріель Жезус опинився на другому місці, а Олександр Зінченко – на четвертому.

Топ-5 найкращих переходів сезону в АПЛ:

  1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) - 51 млн фунтів 
  2. Габріель Жезус (Арсенал) - 45 млн 
  3. Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед) - 35 млн 
  4. Олександр Зінченко (Арсенал) - 32 млн 
  5. Лісандро Мартінез (Манчестер Юнайтед) - 56 млн.
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    Фото: goal.com

У свою чергу, до топ-5 найневтішніших трансферів сезону потрапив Михайло Мудрік, чий перехід узимку з "Шахтаря" коштував "Челсі" в суму майже 90 млн фунтів. Нагадаэмо,

Мудрик став найдорожчим зимовим придбанням в історії АПЛ.

Українець в антирейтингу також опинився на 4-му місці.

Зазначимо, що шопінг "Челсі" розчарував, насамперед, фанів "пенсів", свідченням чого є неформальне звання віцечемпіона з найгірших трансферів, яке "завоював" Марк Кукурелья.

Топ-5 найгірших переходів сезону в АПЛ:

  1. Рішарлісон (Тоттенгем) - 60 млн фунтів 
  2. Марк Кукурелья (Челсі) - 51 млн 
  3. Калвін Філіппс (Манчестер Сіті) - 42 млн 
  4. Михайло Мудрик (Челсі) - 88,5 млн 
  5. Джессі Лінгард (Ноттінгем Форрест) – безкоштовно.
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