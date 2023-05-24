Зінченко та Мудрик - у топ-5 найкращих і найгірших трансферів сезону в АПЛ за версією GOAL

Британське видання GOAL склало список найкращих і найгірших трансферів сезону в АПЛ. У цих рейтингах знайшлося місце й українським футболістам.
Клуби Прем'єр-ліги витратили рекордні 2,8 млрд фунтів (3,5 млрд доларів) за два трансферні вікна сезону-2022/23. Проникливий трансферний бізнес "Арсеналу" допоміг "канонірам" до останніх турів боротися із "Манчестер Сіті" за чемпіонство.
Наслідком чого стало потрапляння відразу двох гравців лондонського клубу у топ-5 найкращих переходів: Габріель Жезус опинився на другому місці, а Олександр Зінченко – на четвертому.
Топ-5 найкращих переходів сезону в АПЛ:
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) - 51 млн фунтів
- Габріель Жезус (Арсенал) - 45 млн
- Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед) - 35 млн
- Олександр Зінченко (Арсенал) - 32 млн
- Лісандро Мартінез (Манчестер Юнайтед) - 56 млн.
У свою чергу, до топ-5 найневтішніших трансферів сезону потрапив Михайло Мудрік, чий перехід узимку з "Шахтаря" коштував "Челсі" в суму майже 90 млн фунтів. Нагадаэмо,
Мудрик став найдорожчим зимовим придбанням в історії АПЛ.
Українець в антирейтингу також опинився на 4-му місці.
Зазначимо, що шопінг "Челсі" розчарував, насамперед, фанів "пенсів", свідченням чого є неформальне звання віцечемпіона з найгірших трансферів, яке "завоював" Марк Кукурелья.
Топ-5 найгірших переходів сезону в АПЛ:
- Рішарлісон (Тоттенгем) - 60 млн фунтів
- Марк Кукурелья (Челсі) - 51 млн
- Калвін Філіппс (Манчестер Сіті) - 42 млн
- Михайло Мудрик (Челсі) - 88,5 млн
- Джессі Лінгард (Ноттінгем Форрест) – безкоштовно.