Трансфер Мудрика увійшов до топ-5 найдорожчих трансферів в історії АПЛ

Довгоочікуваний перехід Михайла Мудрика в "Челсі" став не лише гучною, а й рекордною подією.
Лондонцям довелося викласти сумарно 100 млн євро, що зробило українця одним із найдорожчих придбань в історії АПЛ, інформує isport.ua.
Свого часу більше заплатили лише за двох гравців – Джека Гриліша та Ромелу Лукаку.
Топ-5 найдорожчих трансферів в історії АПЛ:
- Джек Гриліш - з "Астон Вілли" в "Манчестер Сіті" - 100 млн фунтів
- Ромелу Лукаку - з "Інтера" в "Челсі" - 97,5 млн фунтів
- Поль Погба - з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" - 89 млн фунтів
- Михайло Мудрик – з "Шахтаря" в "Челсі" – 89 млн фунтів
- Дарвін Нуньєс – з "Бенфіки" в "Ліверпуль" – 85 млн фунтів.
Крім того, Мудрик став найдорожчим зимовим придбанням в історії АПЛ. До цього рекорд впевнено тримав Вірджіл Ван Дейк, перейшовши до "Ліверпуля" із "Саутгемптона".