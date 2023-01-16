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Трансфер Мудрика увійшов до топ-5 найдорожчих трансферів в історії АПЛ

Напередодні українець підписав контракт із "Челсі".

Трансфер Мудрика увійшов до топ-5 найдорожчих трансферів в історії АПЛ
Михайло Мудрик
Фото: ФК "Челсі"

Довгоочікуваний перехід Михайла Мудрика в "Челсі" став не лише гучною, а й рекордною подією.

Лондонцям довелося викласти сумарно 100 млн євро, що зробило українця одним із найдорожчих придбань в історії АПЛ, інформує isport.ua.

Свого часу більше заплатили лише за двох гравців – Джека Гриліша та Ромелу Лукаку.

Топ-5 найдорожчих трансферів в історії АПЛ:

  • Джек Гриліш - з "Астон Вілли" в "Манчестер Сіті" - 100 млн фунтів
  • Ромелу Лукаку - з "Інтера" в "Челсі" - 97,5 млн фунтів
  • Поль Погба - з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" - 89 млн фунтів
  • Михайло Мудрик – з "Шахтаря" в "Челсі" – 89 млн фунтів
  • Дарвін Нуньєс – з "Бенфіки" в "Ліверпуль" – 85 млн фунтів.

Крім того, Мудрик став найдорожчим зимовим придбанням в історії АПЛ. До цього рекорд впевнено тримав Вірджіл Ван Дейк, перейшовши до "Ліверпуля" із "Саутгемптона".

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