Ракицький повертається до "Шахтаря", - ЗМІ

Ярослав зараз перебуває у "вільному плаванні".

Легенда "Шахтаря" Ярослав Ракицький близький до повернення до рідного клубу.

За інформацією terrikon.com, сторони вже погодили умови особистого контракту 33-річного захисника, і найближчим часом він приєднається до команди на зимових зборах у Туреччині.

З липня 2022 року українець захищав кольори турецького клубу "Адана Демірспор", за який провів 8 ігор. У грудні футболіст та клуб розірвали контракт за згодою сторін.

Нагадаємо, у складі донеччан Ракицький виступав з 2009 до 2019 року: 326 матчів, 14 голів, 31 результативна передача.