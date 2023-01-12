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Перед стартом Australian Open-2023 пройшов благодійний матч на підтримку України

У виставковому турнірі взяв участь зірковий склад тенісистів.

Перед стартом Australian Open-2023 пройшов благодійний матч на підтримку України
Фото: EPA/UPG

Перед стартуючим 16 січня першим у сезоні турнірі "Великого шолома" - Australian Open у Мельбурні відбувся благодійний матч на підтримку України – Tennis Plays for Peace, в якому, зокрема, взяли участь: експерші ракетки світу Рафаель Надаль та Енді Маррей, а також Алекс де Мінор, Коко Гауфф, Френсіс Тіафо, Марія Саккарі, Григор Дімітров і Александр Звєрєв.

Україна у благодійному матчі представили: Марта Костюк, Даяна Ястремська і Олексій Крутих.

Всі зібрані кошти передадуть на підтримку України через австралійську філію UNICEF і платформу Global Giving.

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