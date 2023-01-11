Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
ГоловнаСпорт

Тур Канадою студентської збірної України з хокею приніс $500 тисяч донатів

У фінансовому плані тур вдався.

Тур Канадою студентської збірної України з хокею приніс $500 тисяч донатів

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко підсумував "Hockey Can't Stop Tour" у Канаді за участю студентської збірної України.

"Студентська збірна України з хокею зірвала аншлаги на найбільших льодових аренах Канади. Раніше я писав про те, що університети Канади (а тепер наші друзі) погодилися зіграти проти збірної України чотири товариські матчі, щоб зібрати кошти на підтримку українського хокею", – цитує Зубко sport.ua.

"В результаті Hockey can't stop виявилося дещо більше, ніж просто назва туру. Близько $500 тис. донатів. Sold-out квитків за тиждень до початку ігор. 10 тис+ глядачів. Лотереї 50/50 на користь України. 

Хокей зміг об'єднати тисячі людей за кордоном заради нашої перемоги. Перемоги усієї України. Безпрецедентна історія. Далі – більше", – висловив упевненість президент ФХУ.

Зазначимо, що під час Hockey Can't Stop Tour студентська збірна України провела чотири матчі: поступилася "Саскачеван Хаскіс" (0:2), "Калгарі Дінос" (1:3), "Альберта Голден Берз" (1:5) та перемогла "Манітобу Бізонс" (5:1).

12 січня українці стартують на Всесвітній універсіаді у Лейк-Плесіді. Перший суперник – збірна Канади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також