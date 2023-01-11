Тур Канадою студентської збірної України з хокею приніс $500 тисяч донатів

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко підсумував "Hockey Can't Stop Tour" у Канаді за участю студентської збірної України.

"Студентська збірна України з хокею зірвала аншлаги на найбільших льодових аренах Канади. Раніше я писав про те, що університети Канади (а тепер наші друзі) погодилися зіграти проти збірної України чотири товариські матчі, щоб зібрати кошти на підтримку українського хокею", – цитує Зубко sport.ua.

"В результаті Hockey can't stop виявилося дещо більше, ніж просто назва туру. Близько $500 тис. донатів. Sold-out квитків за тиждень до початку ігор. 10 тис+ глядачів. Лотереї 50/50 на користь України.

Хокей зміг об'єднати тисячі людей за кордоном заради нашої перемоги. Перемоги усієї України. Безпрецедентна історія. Далі – більше", – висловив упевненість президент ФХУ.

Зазначимо, що під час Hockey Can't Stop Tour студентська збірна України провела чотири матчі: поступилася "Саскачеван Хаскіс" (0:2), "Калгарі Дінос" (1:3), "Альберта Голден Берз" (1:5) та перемогла "Манітобу Бізонс" (5:1).

12 січня українці стартують на Всесвітній універсіаді у Лейк-Плесіді. Перший суперник – збірна Канади.