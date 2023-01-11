Усик назвав свій улюблений боксерський поєдинок

І це не бій Алі проти Фрейзера.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів про свій улюблений боксерський поєдинок.

"Настільки багато класних поєдинків, що не можна сказати, який кращий. Є поєдинки, які переглядав багато разів.

Свій перший поєдинок з Ентоні Джошуа переглядав сім-вісім разів, другий дивився п'ять разів. Переглядав понад десять разів перший чемпіонський поєдинок Евандера Холіфілда з Дуайтом Каві. 15-раундовий двобій, перший титульний для Евандера Холіфілда.

Він неймовірний – його можна назвати улюбленим, мабуть", – заявив український чемпіон в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

Нагадаємо, IBF дала зелене світло бою Усик – Ф'юрі.