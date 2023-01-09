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Команда Фьюрі відправила Усику чорновий варіант контракту

Перспектива бою за абсолютну корону почала набувати певних контурів.

Команда Фьюрі відправила Усику чорновий варіант контракту
Френк Воррен зі своїм зірковим клієнтом
Фото: boxingscene.com

Co-промоутер чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) Френк Воррен повідомив, що його команда надіслала володарю титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександру Усику (20-0, 13 КО) черновий варіант контракту на поєдинок за звання абсолютного чемпіона.

"Ми направили їм (команді Усика, - прим. LB.ua) проект контракту, на якому ми етапі. Це потрібно вирішити дуже, дуже швидко, бо час проти нас.

Бій пройде там, звідки надійде більше грошей. Поки що немає нічого поза Британією. Знаємо, що цей бій зможе створити тут. Але якщо проведуть десь в іншому місці – все залежить від цифр", – цитує Воррена Talk SPORT.

"Знаю, багато хто скаржиться на це. Згоден, що цей поєдинок має бути на "Вемблі", я хотів би побачити його там. Але Мохаммед Алі та Джордж Форман поїхали битися в Заїрі. Були поєдинки і в Манілі, і Ямайці.

Їх провели там, де були гроші. Усик і Ф'юрі зроблять те саме.

Хочу провести бій у березні, Тайсон теж. Таким чином, вони зможуть провести ще один великий бій восени", - зазначив 70-річний британський бізнесмен.

Додамо, що бій Усик – Ф’юрі може стати першим боєм за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі у XXI столітті.

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