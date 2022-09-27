Промоутер Ф’юрі спростував заяву свого клієнта, що його поєдинок із Джошуа зірвався

На відміну від Тайсона, Френк Воррен повідомив, що переговори тривають.

Промоутер чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен спростував слова свого підопічного, заявивши про те, що переговори продовжуються.

"Ми намагатимемося закрити угоду сьогодні. Ми важко працюємо заради того, щоб укластися в строк. Якби всі досягли угоди, то це було б серйозним починанням.

Тайсон пояснив свою позицію. Контракт перебуває у них на руках уже десять днів, і він втратив терпіння. Ми намагаємося просунутися вперед, і сьогодні ми провели гарну зустріч, тож подивимося, що відбудеться. Ми очікуємо на повернення контракту", – цитує Воррена Boxing Scene. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Раніше Ф’юрі, який запропонував Джошуа дуже щедрий розподіл гонорару, заявив про те, що цей поєдинок зірвався.

Нагадаємо, поєдинок двох британців унеможливлює в найближчому майбутньому бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ф’юрі та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).