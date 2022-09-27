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Промоутер Ф’юрі спростував заяву свого клієнта, що його поєдинок із Джошуа зірвався

На відміну від Тайсона, Френк Воррен повідомив, що переговори тривають.

Промоутер Ф’юрі спростував заяву свого клієнта, що його поєдинок із Джошуа зірвався
Фото: boxingscene.com

Промоутер чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен спростував слова свого підопічного, заявивши про те, що переговори продовжуються.

"Ми намагатимемося закрити угоду сьогодні. Ми важко працюємо заради того, щоб укластися в строк. Якби всі досягли угоди, то це було б серйозним починанням.

Тайсон пояснив свою позицію. Контракт перебуває у них на руках уже десять днів, і він втратив терпіння. Ми намагаємося просунутися вперед, і сьогодні ми провели гарну зустріч, тож подивимося, що відбудеться. Ми очікуємо на повернення контракту", – цитує Воррена Boxing Scene.

Раніше Ф’юрі, який запропонував Джошуа дуже щедрий розподіл гонорару, заявив про те, що цей поєдинок зірвався.

Нагадаємо, поєдинок двох британців унеможливлює в найближчому майбутньому бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ф’юрі та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

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