Усик хоче спробувати себе в кіно у ролі "смотрящего" за Троєщиною

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів про свої бажання та плани після завершення професійної кар’єри.

"Я б у кіно хотів спробувати себе. Одна із дитячих мрій", – зізнався боксер в інтерв’ю "В гостях у Гордона".

"Якби мені попрацювати, подивитися на себе в дзеркало, то я драму міг би зіграти. Будь-якого героя. Якогось божевільного з якимось закрученим сценарієм, але треба було б дуже сильно постаратися.

Міг би зіграти лиходія, але який не вбиває. Такого нахабного якогось. У нас, наприклад, Троєщини всі бояться. Чудовий район Києва. Якогось «смотрящего» за Троєщиною вдалося б зіграти", – зазначив чемпіон.

"Думаю ще про те, щоб ті навички, які за весь цей час Господь допоміг мені зібрати, віддати дітям українським. Тренерська діяльність аматорського боксу – це взагалі не про заробіток. Це просто хобі, люди живуть цим. Чисте подвижництво", – додав боксер.

Раніше Усик розповів, що перед тим, як повісити рукавички на цвях, може провести ще три великі бої. На думку Олександра, це можуть бути поєдинки з Тайсоном Ф’юрі, Саулем "Канело" Альваресом та заключний бій у Києві – на НСК "Олімпійський".