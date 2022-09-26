Українець Орлов виграв другий титул ITF у сезоні

Владислав став переможцем змагань у Сербії.

Український тенісист Владислав Орлов (№532 АТР) став переможцем 25-тисячника ITF у сербському Піроті.

У матчі за титул четвертий сіяний українець переграв другого сіяного румуна Цезара Крету – 2:1 (6:1, 4:6, 6:3).

Матч тривав трохи більше двох годин.

Для Орлова це другий титул такої категорії у цьому році – у травні він виграв змагання у Хорватії.

Також зазначимо, що Владислав у тандемі з австралійцем Адамом Тейлором дійшов у Піроті до фіналу і у парному розряді.

Загалом на рахунку українця наразі шість одиночних титулів ITF.