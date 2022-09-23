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Бригаду суддів з України призначено на матч Ліги націй

Сергій Бойко обслужить матч між Фарерськими островами і Туреччиною.

Бригаду суддів з України призначено на матч Ліги націй
Сергій Бойко
Фото: УАФ

Українська бригада арбітрів працюватиме на поєдинку Ліги націй УЄФА-2022/2023.

25 вересня о 21:45 у Торсхавні Сергій Бойко дасть стартовий свисток у матчі групи С1 Фарерські острови – Туреччина, повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагатимуть Бойку судді на лініях – Дмитро Запороженко та Сергій Приступа. Роль четвертого судді виконуватиме Анатолій Абдула.

Нагадаємо, за два тури до фінішу збірна України посідає друге місце у групі В1, відстаючи на два очки від Шотландії, та не має права на помилку.

24 вересня підопічні Олександра Петракова зустрінуться на виїзді з Вірменією. У паралельному матчі шотландці прийматимуть ірландців.

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