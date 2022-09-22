"Дженоа" нарешті формально розірвав контракт із Шевченком

Італійський "Дженоа" оголосив про розірвання контракту з українським тренером Андрієм Шевченком.

Сторони розірвали угоду за обопільною згодою сторін.

📝 Il Genoa CFC comunica di aver risolto consensualmente il contratto tra il Club e Andriy Shevchenko. pic.twitter.com/viLBTbXAjy — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 22, 2022

Наразі Шевченко може шукати собі нове місце роботи.

Нагадаємо, 45-річний екскерманич збірної України очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року, але був звільнений уже у січні 2022-го після того, як "грифони" в 11-ти матчах зазнали семи поразок і три гри зіграли внічию.

Весь цей час він перебував на контракті з клубом, за яким зарплатня в повному обсязі повинна була виплачуватись аж до літа 2024-го. До слова, чистими вона сягала 2,3 млн євро на рік.