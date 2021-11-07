Андрій Шевченко став головним тренером італійської “Дженоа”

Він керуватиме футбольним клубом до 30 червня 2024 року.

Колишній очільник української збірної з футболу Андрій Шевченко став головним тренером італійського футбольного клубу “Дженоа” з Генуї.

Про це повідомляє сайт клубу.

“Вітаємо, пане Шевченко!”, – йдеться у повідомленні.

45-річний Шевченко керуватиме клубом до 30 червня 2024 року.

У ФК зазначили, що як футболіст Шевченко виграв, серед іншого, “Золотий м’яч” у 2004 році та Лігу чемпіонів у 2003 році. “Його тренерська кар’єра привела збірну України з липня 2016 року до її історичного місця у вісімці найкращих команд Європи на Євро-2020”, – наголосили у “Дженоа”.

Як пише Суспільне, у тренерському штабі Шевченка працюватиме і його колишній помічник у збірній Україні – Мауро Тассотті.

За попередньою інформацію, зароблятиме український тренер у "Дженоа" 1.8 мільйони євро на рік без врахування бонусів.

Робота із "Дженоа" – перший досвід для Шевченка у клубному футболі. Упродовж п'яти років, з 2016 по 2021 років, він працював у якості тренера збірної України, а до цього не мав досвіду самостійної роботи.

Загалом Шевченко лише другий український тренер в історії, що працюватиме в клубах топ-5 чемпіонатів Європи. Першим був Віктор Скрипник, який у період з 2014-го по 2016 роки очолював німецький "Вердер".

Нагадаємо, на посаді Шевченко замінив Давіде Баллардіні, який був головним тренером "Дженоа" з грудня 2020 року.