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Україна не дала відірватися Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Завдяки "Зорі" Україна продовжує боротьбу за 10 місце.

Україна не дала відірватися Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні матчами Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА завершився черговий єврокубковий тиждень, за підсумками якого Україна отримала додаткові 0,4 бала: в загальну скарбничку їх принесла луганська "Зоря" (перемога над ЦСКА в Лізі конференцій – 2:0).

Ще двоє наших представників у єврокубках – "Динамо" і "Шахтар" – не змогли набрати очки в Лізі чемпіонів, програвши "Барселоні" (0:1) і "Реалу" (1:2) відповідно.

Проте наші найближчі суперники в таблиці коефіцієнтів УЄФА – росіяни – виступили в 4-му турі також непереконливо: дві виїзні нічиї московських "Спартака" та "Локомотива" з "Лестером" і "Галатасараєм" відповідно з однаковим рахунком 1:1 і програш "Зеніту" в Турині "Ювентусу – 2:4.

У підсумку Україна зберігла своє відставання від Росії в боротьбі за 10-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 5 листопада

Григорій МухінГригорій Мухін
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