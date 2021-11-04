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"Мілан" установив клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

Rossoneri ніяк не вдається перемогти.

&quot;Мілан&quot;
Фото: EPA/UPG
"Мілан"

"Мілан" дуже ускладнив собі завдання з виходу у плей-оф Ліги чемпіонів, зігравши в 4-му турі внічию на "Сан-Сіро" з "Порту" – 1:1.

Італійський клуб з одним очком в активі замикає квартет В.

Крім того, підлеглі Стефана Піолі встановили клубний антирекорд у Лізі чемпіонів. "Россонері" вперше в історії не змогли виграти жоден матч групової стадії головного європейського клубного турніру.

Огляд матчу "Мілан" - "Порту".

Григорій МухінГригорій Мухін
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