"Мілан" дуже ускладнив собі завдання з виходу у плей-оф Ліги чемпіонів, зігравши в 4-му турі внічию на "Сан-Сіро" з "Порту" – 1:1.
Італійський клуб з одним очком в активі замикає квартет В.
Крім того, підлеглі Стефана Піолі встановили клубний антирекорд у Лізі чемпіонів. "Россонері" вперше в історії не змогли виграти жоден матч групової стадії головного європейського клубного турніру.
Огляд матчу "Мілан" - "Порту".
0/4 - Per la prima volta, il Milan non è riuscito a vincere nemmeno una delle prime quattro partite stagionali di Champions League (1N, 3P). Stop.#MilanPorto pic.twitter.com/a4i1RWxWmg— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 3, 2021