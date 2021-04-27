У підсумковому матчі 33-го туру Серії А ще недавній лідер чемпіонату "Мілан" розгромно поступився в Римі "Лаціо" - 0:3 - і вперше в сезоні опинився поза топ-4.

За 5 турів до фінішу боротьба за потрапляння в зону Ліги чемпіонів загострилася до межі.

"Аталанта" українців Руслана Маліновського та Віктора Коваленка займає другий рядок (68 очок).

За бергамцями з відставанням на два очки розташувалися відразу три клуби: "Наполі", "Ювентус" і "Мілан", який з цієї трійці має гірші показники.

Потенційно 64 очки може набрати "Лаціо", якщо здобуде перемогу в пропущеному матчі з "Торіно".

Додамо, що вже в наступному турі "Інтер" (79 очок) у виїзному матчі проти "Кротоне" формально може перервати 9-річну гегемонію "Ювентуса" в Серії А. Для цього необхідно, щоб "Аталанта" не виграла в "Сассуоло".

Highlights матчу "Лаціо" - "Мілан".