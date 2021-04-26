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Україна посіла третє місце в медальному заліку на Чемпіонаті Європи з боротьби

Українці поступилися тільки росіянам і туркам.

Україна посіла третє місце в медальному заліку на Чемпіонаті Європи з боротьби
Фото: Facebook

У Варшаві завершився Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. Збірна України завершила його на третьому місці в медальному заліку і другому в загальному.

В обох номінаціях першою була Росія.

Найкращим у національній команді було жіноче крило: два "золота" (Ірина Коляденко і Алла Белінська), "срібло" (Тетяна Рижко) і три "бронзи" (Христина-Зоряна Демко, Аліна Грушина-Якоба і Аліна Бережна).

Крім того, борці вільного стилю завоювали "срібло" (Андрій Джелепов) і три "бронзи" (Каміль Керімов, Ігор Никифорук і Олександр Хоцяновський). Ще три бронзові медалі завоювали "класики": Віктор Петрик, Максим Євтушенко і Жан Беленюк.

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