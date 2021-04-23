Лише Дмитро Пишков у категорії до 77 кг пробився в півфінал, де його суперником буде Юнус Емре Башар з Туреччини.

Збірна України з боротьби греко-римського стилю не підхопила естафету у "вільників" на Чемпіонаті Європи у Варшаві.

З п'яти "класиків" тільки один дійшов до півфіналів.

Головна сенсація - поразка у чвертьфіналі лідера збірної, дворазового чемпіона світу і віцечемпіона Олімпіади Жана Беленюка, який виступає в категорії до 87 кг. Після перемоги в першому колі над шведом Йоханссоном 7:1 депутат від партії "Слуга народу" програв сербові Датунашвілі (1:1, але далі йде серб, тому що він виграв бал останнім).

Лише Дмитро Пишков у категорії до 77 кг пробився в півфінал, де його суперником буде Юнус Емре Башар із Туреччини.

Крім півфіналів у "класиків", у вечірній програмі ЧЄ відбудуться фінали в п'яти категоріях у жіночій боротьбі, де українки будуть у трьох фіналах і у двох сутичках за "бронзу".