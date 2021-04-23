УЄФА офіційно затвердив міста Євро-2020: Мюнхен усе ж допустить на стадіон мінімум 14 500 глядачів

У переліку остаточно немає Дубліна і Більбао.

Виконком УЄФА на своєму засіданні в Монтре прийняв остаточне рішення щодо міст Чемпіонату Європи з футболу, повідомляє пресслужба організації.

Затверджено перенесення трьох матчів групового етапу Євро-2020 з Дубліна в Санкт-Петербург. Крім того, гра 1/8 фіналу турніру, яку також мала прийняти столиця Ірландії 29 червня, відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Водночас чотири матчі, які планували провести в Більбао, пройдуть у Севільї. Після рішення місцевої влади стало зрозуміло, що вболівальники навряд чи потраплять на матчі. Організацію цих ігор підтримала влада автономної області Андалусія. Севілья прийме зустрічі Іспанія - Швеція (14 червня), Іспанія - Польща (19 червня), Словаччина - Іспанія (23 червня), а також гру 1/8 фіналу турніру 27 червня.

Окремо слід наголосити, що виконком УЄФА отримав підтвердження від влади Мюнхена, що всі чотири матчі турніру в цьому місті пройдуть за присутності мінімум 14 500 глядачів. У результаті столиця Баварії прийме матчі Франція - Німеччина (15 червня), Португалія - Німеччина (19 червня) і Німеччина - Угорщина (23 червня), а також гру 1/4 фіналу 2 липня.

Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня.

Остаточний список 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен.