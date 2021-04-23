У рамках підсумкового матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" приймала "Хетафе".
Вендета за поразку в першому колі (0:1) відбулася: підлеглі Рональда Кумана здобули велику перемогу - 5:2. Двома голами відзначився Ліонель Мессі, плюс глядачі побачили ще два автоголи, причому вкрай комічним виявився від захисника гостей Соф'яна Чакха.
Зазначимо, не менш цікаві події відбулися ще до стартового свистка Хорхе Фігероа Васкеса. Коли "Барселона" виходила на "Ноу Камп", "Хетафе" влаштувало їм чемпіонський коридор з нагоди перемоги "блаугранас" у Кубку Іспанії.
А заодно цю акцію підкоригували під віяння сьогодення - під критику європейської Суперліги, однією із засновниць якої досі є "Барселона". Гравці "Хетафе" вдягнули спеціальні чорні футболки, на яких спереду було написано "Заслужи!", а позаду - "Футбол для фанатів".
Додамо, що господарі прихильно і з посмішкою прийняли послання "Хетафе". Правда, протягом матчу не до посмішок було вже самим гостям.