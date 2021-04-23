Фото: EPA/UPG

У рамках підсумкового матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" приймала "Хетафе".

Вендета за поразку в першому колі (0:1) відбулася: підлеглі Рональда Кумана здобули велику перемогу - 5:2. Двома голами відзначився Ліонель Мессі, плюс глядачі побачили ще два автоголи, причому вкрай комічним виявився від захисника гостей Соф'яна Чакха.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Зазначимо, не менш цікаві події відбулися ще до стартового свистка Хорхе Фігероа Васкеса. Коли "Барселона" виходила на "Ноу Камп", "Хетафе" влаштувало їм чемпіонський коридор з нагоди перемоги "блаугранас" у Кубку Іспанії.

А заодно цю акцію підкоригували під віяння сьогодення - під критику європейської Суперліги, однією із засновниць якої досі є "Барселона". Гравці "Хетафе" вдягнули спеціальні чорні футболки, на яких спереду було написано "Заслужи!", а позаду - "Футбол для фанатів".

Фото: twitter

Додамо, що господарі прихильно і з посмішкою прийняли послання "Хетафе". Правда, протягом матчу не до посмішок було вже самим гостям.

Огляд матчу "Барселона" - Хетафе".