Президент "Реала" назвав "Манчестер" винним у розвалі Суперліги

При цьому Перес не уточнив, якого кольору цей "Манчестер" - "червоного" чи "блакитного".

Президент "Реала" Флорентіно Перес лише через кілька годин після того, як більшість із 12 клубів, які приєдналися до проєкту Суперліги, вирішили відмовитися від нього, дав інтерв'ю Cadena Ser, у якому запевнив, що "Суперліга не вмерла, ми продовжуємо рухатися вперед".

При цьому Перес зазначив, що "Манчестер" винен у розвалі європейської Суперліги. Однак президент "Реала" не уточнив, про який "Манчестер" йдеться - "червоний" ("Юнайтед") чи "блакитний" ("Сіті").

"Серед шести англійських команд був той, хто не виявляв особливого інтересу до Суперліги і почав заражати інші. Це команда, яку ми так і не переконали, - заявив Флорентіно. - Власники "Манчестера" почали агітаційну кампанію, маніпулюючи тим, що ми збираємося закрити лігу, а клуби-засновники так і не будуть винагороджені".

Учора після рішення відмовитися від участі в Суперлізі пресслужба МЮ оприлюднила звернення власника Джоела Глейзера, який особисто входив до складу керівництва Суперліги, зазначивши, що клуб прислухався до думки уболівальників, які були вкрай проти нового проєкту.

А "Манчестер Сіті", власником якого є шейх Мансур ібн Зайд аль-Нахайян, узагалі першим оголосив про вихід із Суперліги.

Нагадаємо, 19 квітня було оголошено про запуск Суперліги.

21 квітня керівництво Суперліги прийняло рішення призупинити проєкт після відмови англійських клубів брати участь у турнірі. Також із Суперліги вийшли "Атлетіко", "Інтер" і "Мілан".