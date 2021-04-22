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Українські борці вільного стилю посіли друге загальнокомандне місце на Чемпіонаті Європи

В активі збірної України - 4 медалі.

Олександр Хоцяновський
Фото: isport.ua
Олександр Хоцяновський

На Чемпіонаті Європи з боротьби, що проходить у Варшаві, українські борці вільного стилю завоювали 4 медалі.

У категорії до 61 кг українець Андрій Джелепов посів друге місце, програвши фінальну сутичку Абасгаджі Магомедову з Росії.

Як повідомляли раніше, бронзові медалі завоювали Каміль Керімов (до 57 кг) та Ігор Никифорук (до 70 кг). Таку саму медаль завоював і Олександр Хоцяновський (до 125 кг).

Таким чином, у вільній боротьбі Україна за набраними очками за результатами всіх виступів борців стала другою, поступившись лише Росії.

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