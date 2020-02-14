Украинская спортсменка Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе.

Ткач, выступающая в категории до 62 кг, выиграла золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе на чемпионате Европы, который проходит в Риме. Украинка победила россиянку Инну Тражукову со счетом 2:1.

До этого украинская спортсменка победила представительницу Беларуси Веронику Иванову (12:2) и бывшую украинку Татьяну Омельченко, которая сейчас выступает за Азербайджан (4:0).

Серебряную медаль сегодня получила украинка Алина Акобия.

"Есть еще две награды на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Италии. Долгожданное "золото" приносит Украине Юлия Ткач-Остапчук (до 62 кг). "Серебро" на счету Алины Акобии (до 57 кг)", - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины.

Бронзовые награды завоевали Ирина Коляденко (до 65 кг) и Алина Махиня-Бережная (до 72 кг).

Напомним, 11 февраля украинский спортсмен Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе. Украинец в финале соревнований уверенно победил венгра Виктора Леринца со счетом 7:1.